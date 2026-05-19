Лондонская полиция арестовала 18-летнего Мухаммада, призывавшего рубить евреям головы

Полиция Лондона сообщила о предъявлении обвинительного заключения 18-летнему Мухаммаду Сибусу, несколько дней назад опубликовавшему в социальных сетях видео с угрозами в адрес евреев. «Свободу Палестине! От реки до моря Палестина будет свободной. Вы, евреи, грязные евреи! Вам отрубят голову – одному за другим», – говорит он на записи.

«После публикации видео, записанного 15 мая, был арестован мужчина. Его деяние квалифицируется как преступление на почве ненависти. Он подозревается в оскорблении словами и действиями с целью запугивания, призывам к беззаконию и насилию», – цитирует заявление пресс-службы полиции сайт Jewish News.

Отметим, что в последние месяцы число антисемитских инцидентов в Великобритании значительно возросло, и нападения и угрозы евреям все более воспринимаются как угроза национальной безопасности. Неделю назад король Карл Третий, выступая в парламенте, заявил о намерении правительства принять дополнительные меры по борьбе с антисемитизмом.