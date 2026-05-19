 

Кортеж Трампа в Китае сопровождали загадочные автомобили

19.05.2026, 8:04, Разное
Во время рабочей поездки американского президента в КНР в его кортеже присутствовали странные машины, имевшие причудливые надстройки на крышах. Произведенные фирмой Hongji, эти машины вызвали немало вопросов у наблюдателей, которые зафиксировали их в столице Поднебесной, когда Д. Трамп выдвинулся на встречу с Си Цзиньпином. Интересно, что американские «безопасники» утверждают, что не управляли ни одним из этих авто, а вот принадлежность их американскому посольству США в КНР или правительству этой страны прояснить не смогли.

Кроме примечательных конструкций в верней части, обращает на себя внимание и низкая посадка автомобилей — вероятно, они очень тяжелые. Судя по всему, в надстройках размещено важное специализированное оборудование. Отмечается, что такие внедорожники были размещены на разных позициях в кортеже. По мнению экспертов, это мобильная аппаратура связи. Также, во внедорожниках может быть размещена аппаратура РЭБ, противодроновые комплексы или организованы подвижные командные пункты. Такому оборудованию необходимы мощные и компактные источники питания, решетки антенн и системы охлаждения, что объясняет странные надстройки на крышах.

Классических лимузинов с броневой защитой уже не хватает в условиях, когда БПЛА могут применяться для атак даже на первых лиц государства. В кортеж Трампа также вошли доработанные внедорожные авто марок Lincoln и Chevrolet с комплексом антенн и характерными конструкциями, смонтированными на крышах. Такие автомобили могли использоваться как узлы управления и мощные мобильные коммуникационные хабы.

Источник &#8212 TWZ

