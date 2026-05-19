Двигатель ПД-8 для российского пассажирского лайнера «Суперджет» прошел все сертификационные испытания

В Объединенной двигателестроительной корпорации (Ростех) сообщили о завершении сертификационных испытаний новейшего российского авиадвигателя ПД-8 для пассажирских авиалайнеров «Суперджет». Общая наработка силовых установок составила более 6500 часов.

ПД-8 — важный результат работы российских авиадвигателестроителей, сумевших преодолеть технологическую и техническую зависимость от бывших зарубежных партнеров. Напомним, двигатель SaM146 для первых «Суперджетов» в начале 2000-х совместно разрабатывали российское НПО «Сатурн» и французская компания Snecma. В результате новый двигатель стал полностью отечественным. Наши инженеры внедрили 25 критических технологий, 17 из которых — совершенно новые.

Программа испытаний включала проверку ПД-8 в условиях обледенения, имитацию 150-часовой длительной эксплуатации, а также экстремальные испытания по забросу птиц, воды и града и на обрыв лопатки вентилятора.

Из 6590 часов 1449 было наработано в составе «Суперджетов» и летающей лаборатории, остальное — на стендах. Двигатель показал высокую надежность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях. В заключение опытный экземпляр разобрали до мельчайших деталей для подробного анализа состояния всех элементов.

Итоговый пакет документов с результатами испытаний будет направлен в Росавиацию для получения сертификата типа. Турбовентиляторный ПД-8 тягой 8 тонн предназначен для ближнемагистральных пассажирских лайнеров «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.Источник — Ростех