 

ВСУ — ночью сбиты 107 из 135 БПЛА. МО РФ — перехвачены 325 БПЛА

21.08.2026, 7:30, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 21 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 135 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 107 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 БПЛА в 16 локациях, а также падения фрагментов в 3 локациях. Причинен ущерб в Киеве.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 21 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 325 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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