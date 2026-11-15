 

Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1726-й день войны

15.11.2026, 7:00, Разное
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 15 ноября 2026 года опубликовал данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1726-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1622860 (+2230) чел

самолеты – 452 (+0)

вертолеты – 356 (+0)

танки – 12478 (+0)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 25784 (+34)

артиллерийские системы – 52401 (+46)

системы ПВО – 1756 (+0)

реактивные системы залпового огня – 2274 (+1)

наземные робототехнические комплексы – 3150 (+10)

крылатые ракеты – 5196 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 175158 (+549)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 608803 (+1272)

катера/корабли – 35 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4906 (+1)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.

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