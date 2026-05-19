 

Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1546-й день войны

19.05.2026, 6:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 19 мая 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1546-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1351150 (+1140) чел

самолеты – 436 (+0)

вертолеты – 353 (+0)

танки – 11940 (+1)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24584 (+1)

артиллерийские системы – 42340 (+78)

системы ПВО – 1386 (+2)

реактивные системы залпового огня – 1792 (+2)

наземные робототехнические комплексы – 1426 (+11)

крылатые ракеты – 4628 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 97600 (+262)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 299199 (+2142)

катера/корабли – 33 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4202 (+2)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.05 / Умер буддийский учитель лама Оле Нидал

19.05 / Возможность миграции жизни с Марса на Землю подтвердили экспериментально

19.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1545-й день войны

19.05 / Посол Израиля в США — J Street – «раковая опухоль в еврейской общине»

19.05 / Нападение на Исламский центр в Сан-Диего — трое убитых, нападавшие, по версии полиции, застрелились

18.05 / Президент Ирландии — «Горжусь сестрой, задержанной Израилем при перехвате «Флотилии Сумуда»

18.05 / Стрельба возле Исламского центра в Сан-Диего

18.05 / Трамп объявил об отмене запланированной на завтра атаки на Иран по просьбе стран Персидского залива

18.05 / «Если бы иранцы сдались» — Трамп высмеял американские СМИ за освещение войны с Ираном

18.05 / «Кан» — ВМС Израиля остановили около 30 судов и задержали около 250 участников «Флотилии Сумуда»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике