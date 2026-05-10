Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1537-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 мая 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1537-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1341110 (+840) чел

самолеты – 435 (+0)

вертолеты – 352 (+0)

танки – 11920 (+0)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24544 (+3)

артиллерийские системы – 41787 (+75)

системы ПВО – 1373 (+2)

реактивные системы залпового огня – 1782 (+2)

наземные робототехнические комплексы – 1362 (+11)

крылатые ракеты – 4585 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 95479 (+227)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 282697 (+1489)

катера/корабли – 33 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4176 (+3)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.