 

Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1527-й день войны

30.04.2026, 6:33, Разное
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 30 апреля 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1527-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1330290 (+1470) чел

самолеты – 435 (+0)

вертолеты – 352 (+2)

танки – 11901 (+7)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24493 (+7)

артиллерийские системы – 40944 (+119)

системы ПВО – 1356 (+0)

реактивные системы залпового огня – 1756 (+1)

крылатые ракеты – 4579 (+30)

автомобильная техника, включая бензовозы – 92606 (+375)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 263360 (+1327)

катера/корабли – 33 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4148 (+2)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).

